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Ковентри - Портсмут

12.01.2010, Вторник, 22:45 мск Ковентри, стадион Сити оф Ковентри Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Ковентри - Портсмут
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Портсмут 1:1 Ковентри
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