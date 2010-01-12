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Бирмингем Сити - Ноттингем Форест

12.01.2010, Вторник, 22:45 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:0 Бирмингем Сити
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