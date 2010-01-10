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ПСЖ - Обервиль

10.01.2010, Воскресенье, 22:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/32 финала ПСЖ - Обервиль
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