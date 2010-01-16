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Ля Гранд-Мотте - Вийфранш

16.01.2010, Суббота, 17:30 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Ля Гранд-Мотте - Вийфранш
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