Введите ваш ник на сайте

Ле Ман - Валансьен

09.01.2010, Суббота, 22:45 мск Ле Ман, стадион Омниспорт Леон-Боли Франция. Кубок, 1/32 финала Ле Ман - Валансьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
17 тур
12 декабря, суббота 21:00 Ле Ман 2:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Валансьен 0:2 Ле Ман
14 тур
15 ноября, суббота 21:00 Ле Ман 1:0 Валансьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 Валансьен 1:2 Ле Ман
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Ле Ман 2:0 Валансьен
...
  • Читайте нас: 