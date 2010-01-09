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Ренн - Кан

09.01.2010, Суббота, 22:45 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок, 1/32 финала Ренн - Кан
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Ренн 1:0 Кан
17 тур
6 декабря, суббота 21:00 Кан 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 22:00 Кан 2:2 Ренн
18 тур
15 декабря, суббота 22:00 Ренн 1:2 Кан
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