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Гренобль - Монпелье

23.01.2010, Суббота, 22:45 мск Гренобль, стадион Стад де Альп Франция. Кубок, 1/32 финала Гренобль - Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Гренобль 2:3 Монпелье
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