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Сен-Луи-Неве - Сошо

23.01.2010, Суббота, 20:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок, 1/32 финала Сен-Луи-Неве - Сошо
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