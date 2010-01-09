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Секлен - Булонь

09.01.2010, Суббота, 19:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/32 финала Секлен - Булонь
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