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Мальорка - Райо Вальекано

14.01.2010, Четверг, 22:00 мск Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Мальорка - Райо Вальекано
Первый матч:
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 7 января, четверг 22:00 Райо Вальекано 2:1 Мальорка
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