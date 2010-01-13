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Хетафе - Малага

13.01.2010, Среда, 23:55 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Хетафе - Малага
Первый матч:
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 7 января, четверг 23:55 Малага 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Хетафе 1:2 Малага
7 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Малага 2:1 Хетафе
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