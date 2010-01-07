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Малага - Хетафе

07.01.2010, Четверг, 23:55 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Малага - Хетафе
Первый матч:
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Хетафе 1:2 Малага
7 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Малага 2:1 Хетафе
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