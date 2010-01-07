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Эркулес - Осасуна

07.01.2010, Четверг, 22:00 мск Аликанте, стадион Хосе Рико Перес Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Эркулес - Осасуна
Первый матч:
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