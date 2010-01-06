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Алькоркон - Расинг

06.01.2010, Среда, 22:00 мск Алькоркон, стадион Санто Доминго Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Алькоркон - Расинг
Первый матч:
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