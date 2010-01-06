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Сельта - Вильярреал

06.01.2010, Среда, 20:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Сельта - Вильярреал
Первый матч:
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