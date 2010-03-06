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Базель - Грассхоппер

06.03.2010, Суббота, 19:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Чемпионат Швейцарии, 23 тур Базель - Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
15 тур
31 октября, суббота 19:45 Базель 3:1 Грассхоппер
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:1 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 25 5 6 90:46 +44 80
2. Янг Бойз 36 25 2 9 78:47 +31 77
3. Грассхоппер 36 21 2 13 65:44 +21 65
4. Люцерн 36 17 7 12 66:55 +11 58
5. Сьон 36 14 9 13 64:57 +7 51
6. Санкт-Галлен 36 13 7 16 53:56 -3 46
7. Цюрих 36 12 9 15 55:58 -3 45
8. Ксамакс 36 11 8 17 55:57 -2 41
9. Беллинцона 36 7 4 25 42:92 -50 25
10. Арау 36 6 5 25 32:88 -56 23
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