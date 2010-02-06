Санкт-Галлен - Сьон

|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|12 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|12 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|25
|5
|6
|90:46
|+44
|80
|2.
|Янг Бойз
|36
|25
|2
|9
|78:47
|+31
|77
|3.
|Грассхоппер
|36
|21
|2
|13
|65:44
|+21
|65
|4.
|Люцерн
|36
|17
|7
|12
|66:55
|+11
|58
|5.
|Сьон
|36
|14
|9
|13
|64:57
|+7
|51
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|7
|16
|53:56
|-3
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|9
|15
|55:58
|-3
|45
|8.
|Ксамакс
|36
|11
|8
|17
|55:57
|-2
|41
|9.
|Беллинцона
|36
|7
|4
|25
|42:92
|-50
|25
|10.
|Арау
|36
|6
|5
|25
|32:88
|-56
|23