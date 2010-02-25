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Судьи
Главный судья:
Александру Тудор

Вольфсбург - Вильярреал

25.02.2010, Четверг, 23:05 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: "Спорт-Плюс" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Вольфсбург - Вильярреал
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 18 февраля, четверг 21:00 Вильярреал 2:2 Вольфсбург
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