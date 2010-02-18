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Судьи
Главный судья:
Кевин Блом (Гауда)

Вильярреал - Вольфсбург

18.02.2010, Четверг, 21:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Трансляция: "НТВ+ Спорт" 20:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Вильярреал - Вольфсбург
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 6 0 0 9:2 +7 18
2. Вильярреал 6 3 0 3 8:6 +2 9
3. Лацио 6 2 0 4 9:10 -1 6
4. Левски 6 1 0 5 1:9 -8 3
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