Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Иван Бебек (Риека)
Помощники:
Томислав Петрович, Желько Грцец (оба - Хорватия)

Аякс - Ювентус

18.02.2010, Четверг, 21:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 20:50 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Аякс - Ювентус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 6 3 2 1 9:4 +5 11
2. Аякс 6 3 2 1 8:6 +2 11
3. Динамо Зб 6 2 0 4 6:8 -2 6
4. Тимишоара 6 1 2 3 4:9 -5 5
...
  • Читайте нас: 