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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примоз Архар, Марко Станич (оба - Словения)

Панатинаикос - Рома

18.02.2010, Четверг, 23:05 мск Афины, стадион Олимпийский Трансляция: "НТВ+ Футбол" 23:00 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Панатинаикос - Рома
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Панатинаикос 6 4 0 2 7:4 +3 12
3. Динамо Бух 6 2 0 4 4:12 -8 6
4. Штурм 6 1 1 4 3:6 -3 4
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