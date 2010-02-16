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Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)
Помощники:
Жозе Кардинал, Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Резервный судья:
Артур Соареш

Милан - Манчестер Юнайтед

16.02.2010, Вторник, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Милан - Манчестер Юнайтед
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 4 1 1 15:7 +8 13
2. Милан 6 2 3 1 8:7 +1 9
3. Марсель 6 2 1 3 10:10 0 7
4. Цюрих 6 1 1 4 5:14 -9 4
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