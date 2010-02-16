Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Помощники:
Питер Керкап, Дэвид Ричардсон
Резервный судья:
Стюарт Эттуэлл

Лион - Реал

16.02.2010, Вторник, 22:45 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Лион - Реал
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фиорентина 6 5 0 1 14:7 +7 15
2. Лион 6 4 1 1 12:3 +9 13
3. Ливерпуль 6 2 1 3 5:7 -2 7
4. Дебрецен 6 0 0 6 5:19 -14 0
...
  • Читайте нас: 