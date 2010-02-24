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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Помощники:
Торстен Шиффнер (Германия), Марк Борш (Германия)

ЦСКА - Севилья

24.02.2010, Среда, 20:30 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ" 20:15 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч ЦСКА - Севилья
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 1 1 10:6 +4 13
2. ЦСКА 6 3 1 2 10:10 0 10
3. Вольфсбург 6 2 1 3 9:8 +1 7
4. Бешикташ 6 1 1 4 3:8 -5 4
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