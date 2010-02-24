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Судьи
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес (Ла Фельгера)

Интер - Челси

24.02.2010, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Интер - Челси
Товарищеские матчи 2009

22 июля, среда 07:00 Челси 2:0 Интер
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 3 2 1 7:3 +4 11
2. Интер 6 2 3 1 7:6 +1 9
3. Рубин 6 1 3 2 4:7 -3 6
4. Динамо К 6 1 2 3 7:9 -2 5
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