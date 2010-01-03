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Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс

03.01.2010, Воскресенье, 18:00 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок, 1/32 финала Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
22 тур
19 декабря, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Шеффилд Юнайтед
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