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Манчестер Юнайтед - Лидс

03.01.2010, Воскресенье, 16:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Англия. Кубок, 1/32 финала Манчестер Юнайтед - Лидс
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