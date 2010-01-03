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Челси - Уотфорд

03.01.2010, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок, 1/32 финала Челси - Уотфорд
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
14 февраля, суббота 20:30 Уотфорд 1:3 Челси
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