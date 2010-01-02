Введите ваш ник на сайте

Тоттенхэм - Питерборо Юнайтед

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок, 1/32 финала Тоттенхэм - Питерборо Юнайтед
Товарищеские матчи 2009

21 июля, вторник 22:45 Питерборо Юнайтед 0:4 Тоттенхэм
...
  • Читайте нас: 