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Сандерленд - Бэрроу

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок, 1/32 финала Сандерленд - Бэрроу
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