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Сток Сити - Йорк Сити

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Сток Сити - Йорк Сити
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