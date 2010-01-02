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Шеффилд Уэнсдэй - Кристал Пэлас

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок, 1/32 финала Шеффилд Уэнсдэй - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
10 тур
29 сентября, вторник 22:45 Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
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