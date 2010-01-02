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Рединг - Ливерпуль

02.01.2010, Суббота, 20:15 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Кубок, 1/32 финала Рединг - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
30 тур
15 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Рединг
16 тур
8 декабря, суббота 20:15 Рединг 3:1 Ливерпуль
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