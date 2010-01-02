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Портсмут - Ковентри

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Портсмут, стадион Фрэттон Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Портсмут - Ковентри
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