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Плимут Аргайл - Ньюкасл

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Плимут, стадион Хоум Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Плимут Аргайл - Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Ньюкасл 3:1 Плимут Аргайл
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