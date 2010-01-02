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Ноттингем Форест - Бирмингем Сити

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Кубок, 1/32 финала Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
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