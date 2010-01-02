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Лестер - Суонси

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Кубок, 1/32 финала Лестер - Суонси
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
1 тур
8 августа, суббота 00:00 Лестер 2:1 Суонси
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