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Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Хаддерсфилд, стадион Джон Смит'с Англия. Кубок, 1/32 финала Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
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