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Эвертон - Карлайл Юнайтед

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Эвертон - Карлайл Юнайтед
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