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Бристоль Сити - Кардифф

12.01.2010, Вторник, 22:45 мск Бристоль, стадион Эштон Гэйт Англия. Кубок, 1/32 финала Бристоль Сити - Кардифф
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
4 тур
23 августа, воскресенье 00:00 Кардифф 3:0 Бристоль Сити
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