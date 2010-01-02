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Блэкпул - Ипсвич Таун

02.01.2010, Суббота, 18:00 мск Блэкпул, стадион Блумфилд Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Блэкпул - Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
21 тур
12 декабря, суббота 18:00 Ипсвич Таун 3:1 Блэкпул
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