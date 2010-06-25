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Судьи
Главный судья:
Эктор Бальдасси (Аргентина)
Помощники:
Рикардо Касас, Эрнан Майдана (оба - Аргентина)

Швейцария - Гондурас

25.06.2010, Пятница, 22:30 мск Мангаунг/Блумфотейн, стадион Фри Стейт Трансляция: "Россия-2" - 22:20 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Швейцария - Гондурас
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Чили 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0:3 -3 1
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