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Судьи
Главный судья:
Марко Антонио Родригес Морено (Мексика)
Помощники:
Хосе Луис Камарго, Альберто Марин Мендес (оба - Мексика)

Чили - Испания

25.06.2010, Пятница, 22:30 мск Цване/Претория, стадион Лофтус Версфельд Трансляция: "Первый" - 22:40 (запись) Чемпионат мира, 3 тур Чили - Испания
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Чили 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0:3 -3 1
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