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Судьи
Главный судья:
Халиль Ибрахим Аль-Гамди (Саудовская Аравия)
Помощники:
Хассан Камранифар (Иран), Салех Мохамед Аль-Марзуки (ОАЭ)

Чили - Швейцария

21.06.2010, Понедельник, 18:00 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Россия-2" - 17:50 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Чили - Швейцария
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Чили 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0:3 -3 1
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