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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Даррен Кэнн, Майкл Малларки (оба - Англия)

Испания - Швейцария

16.06.2010, Среда, 18:00 мск Дурбан, стадион Дурбан Трансляция: "Россия 2" 17:50 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Испания - Швейцария
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Чили 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0:3 -3 1
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