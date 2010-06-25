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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

КНДР - Кот-д'Ивуар

25.06.2010, Пятница, 18:00 мск Нейспрейт, стадион Мбомбела Трансляция: "Россия-2" - 17:45 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур КНДР - Кот-д'Ивуар
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Португалия 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. Кот-д'Ивуар 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. КНДР 3 0 0 3 1:12 -11 0
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