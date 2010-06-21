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Судьи
Главный судья:
Пабло Антонио Посо Кинтерос (Чили)
Помощники:
Патрисио Басуальто, Франсиско Мондриа (оба - Чили)

Португалия - КНДР

21.06.2010, Понедельник, 15:30 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Россия-2" - 14:55 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Португалия - КНДР
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Португалия 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. Кот-д'Ивуар 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. КНДР 3 0 0 3 1:12 -11 0
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