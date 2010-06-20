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Судьи
Главный судья:
Стефан Ланнуа (Булонь-сюр-Мер)
Помощники:
Эрик Дансоль, Лоран Уго (оба - Франция)

Бразилия - Кот-д'Ивуар

20.06.2010, Воскресенье, 22:30 мск Йоханнесбург, стадион Соккер Сити Трансляция: "Первый" - 22:30 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Бразилия - Кот-д'Ивуар
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Португалия 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. Кот-д'Ивуар 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. КНДР 3 0 0 3 1:12 -11 0
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