Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Помощники:
Габор Эрош, Тибор Вамош (оба - Венгрия)

Бразилия - КНДР

15.06.2010, Вторник, 22:30 мск Йоханнесбург, стадион Эллис Парк Трансляция: "Россия 1" 22:25 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Бразилия - КНДР
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Португалия 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. Кот-д'Ивуар 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. КНДР 3 0 0 3 1:12 -11 0
...
  • Читайте нас: 