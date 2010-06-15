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Судьи
Главный судья:
Хорхе Ларрионда (Уругвай)
Помощники:
Пабло Фандино, Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)

Кот-д'Ивуар - Португалия

15.06.2010, Вторник, 18:00 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Первый" 18:00 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Кот-д'Ивуар - Португалия
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Португалия 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. Кот-д'Ивуар 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. КНДР 3 0 0 3 1:12 -11 0
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